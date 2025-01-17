Japon şirketleri ABD’nin olası gümrük vergilerine karşı hazırlık yapıyor

Japonya Dış Ticaret Örgütü (JETRO) tarafından yapılan bir ankette, ABD’de faaliyet gösteren Japon şirketlerinin çoğunun, Donald Trump yönetiminin uygulayabileceği ek gümrük vergilerine hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Şirketler, bu vergilerin yaratacağı maliyet artışını dengelemek için ABD'deki üretim ve tedarik zincirlerini güçlendirmeyi, ürün fiyatlarını artırmayı ve diğer stratejik adımları değerlendiriyor.

JETRO’nun bu ay başında gerçekleştirdiği ankete toplamda 694 şirket katıldı. Bu şirketlerden 123’ü, Trump’ın tarife politikalarının işlerini etkileyebileceğini belirtti. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 75’i bu etkilerin olumsuz olacağını öngörürken, yüzde 17’si karışık etkiler bekliyor, yüzde 10’u ise bu politikaların olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor.

Tedarik zinciri ve göçmenlik politikaları endişesi

Japon şirketleri, özellikle Çin mallarına yönelik önerilen yüzde 60’lık gümrük vergisinin tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkisinden endişe duyuyor. Şirketler, bu tür vergilerin maliyetleri artıracağını ve rekabet gücünü zayıflatacağını ifade etti.

Bunun yanı sıra, ABD’nin göçmenlik ve vize politikalarında beklenen değişiklikler, Japon şirketlerinin istihdam politikalarını da tehdit ediyor. Ankete katılan şirketlerin yüzde 60’ından fazlası, göçmenlik politikalarındaki sıkılaşmanın işgücü sıkıntısına neden olacağını ve bu durumun işlerini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Üretim ve fiyat artışı planları

Japon şirketleri, ABD’deki üretim faaliyetlerini artırarak gümrük vergilerinin etkisini hafifletmeyi planlıyor. Ayrıca, yeni tarifelerin yaratacağı maliyet artışını dengelemek amacıyla ürün fiyatlarını artırma stratejileri üzerinde çalışıyorlar.

JETRO, şirketlerin bu hazırlıklarının sadece mevcut gümrük tarifeleriyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda gelecekteki potansiyel politik değişimlere karşı bir önlem niteliğinde olduğunu vurguladı.