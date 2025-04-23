Japonlar 23 Nisan'da Türk evine akın etti

Recep ERÇİN/ OSAKA

Japonya'nın Osaka kentinde 13 Nisan'da başlayan 2025 EXPO'sunda 23 Nisan Türk Milli Günü olarak belirlendi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Japonlar, Osaka EXPO'da yer alan Türk pavilyonuna yoğun katılım gösterdi.

Türk Bayrağı esas alınarak tasarlandı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Japonya Parlamenterler Arası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile geniş bir basın grubunun yer aldığı heyet, 23 Nisan'daki Türk Milli Günü'nde Türkiye'yi temsilen Osaka'da törenlerde yer aldı.

Osaka EXPO'da yer alan Türk pavilyonu Türk Bayrağı esas alınarak tasarlandı. Pavilyonun dışındaki kıvrımlar ise Türkiye'nin sahil şeritlerini simgeliyor.

Pavilyonu ziyaret edenlere Türk lokumu ve Maraş dondurması ikram edilirken, ülke tanıtımı açısından birçok bilgilendirme standı konumlandırıldı. İstanbul Finans Merkezi (İFM) de bir tanıtım filmi ile pavilyonda İstanbul'un küresel finans merkezi olma vizyonu ziyaretçilere anlatıyor.

Türkiye, 1851 yılından itibaren düzenlenmekte olan EXPO’lara, 17’si Osmanlı İmparatorluğu döneminde; 21’i ise Cumhuriyet döneminde olmak üzere tam 38 kez katıldı.