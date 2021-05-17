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Japonya 3 eyalette daha OHAL ilan edecek

Japonya’da hükümet COVID-19 salgını nedeniyle ülkenin 6 eyaletinde  uygulanan OHAL uygulamasının kapsamını Hokkaido, Okayama ve Hiroshima  eyaletlerini de içine alacak şekilde genişletme kararı aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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COVID-19 salgını nedeniyle ülkenin Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo  eyaletlerinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının kapsamını  geçtiğimiz hafta Aichi ve Fukuoka'yı da içine alacak şekilde  genişleten Japonya’da hükümetten bugün sürpriz bir OHAL hamlesi daha  geldi. OHAL'in sürdüğü 6 eyalete ek olarak, Hokkaido, Okayama ve Hiroshima'nın da pazar günü itibariyle OHAL kapsamına alınacağı  açıklandı. Tokyo Olimpiyatları öncesinde enfeksiyonların artış  eğilimini sürdürdüğü bir ortamda alınan kararla ilgili konuşan korona  virüs ile mücadeleden sorumlu bakan Yasutoshi Nishimura, söz konusu  eyaletlerin 31 Mayıs'a dek OHAL kısıtlamalarına tabi olacağını söyledi.

Sürpriz karar

Normal şartlarda Okayama ve Hiroshima'yı, Hokkaido'da halihazırda  yürürlükte olan yarı OHAL kapsamına sokmayı planladığı kamuoyuna  yansıyan hükümetin son kararı sürpriz olarak karşılanırken, kararın  alınmasında COVID-19 konusunda hükümete danışmanlık yapan uzman  kurulunun görüşlerinin etkili olduğu bildirildi. Son gelişme ile  birlikte ülkede OHAL uygulanan eyaletlerin sayısı dokuza yükselmiş  oldu.

İkinci kez kapsamı genişletildi

Japonya’da hükümet 25 Nisan'da ülkenin salgın başından bu yana hayata  geçen 3. OHAL'ini Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da yürürlüğe koymuş, 11 Mayıs'ta sona ermesi öngörülen kararın süresi 31 Mayıs'a dek  uzatılarak kapsamına Aichi ve Fukuoka'da eklenmişti. OHAL kararı  kapsamında restoran ve benzeri işletmelerden alkol servisini  durdurmaları ve çalışma saatlerini kısıtlamaları talep edilirken,  alışveriş merkezlerinden de günlük ihtiyaçların satıldığı bölümler  dışında geçici olarak kepenk kapatmaları istenmişti. Şirketlere  personelini evden çalışmaya teşvik etme çağrısı yapan hükümet, halka  yönelik "evde kal" çağrıları da yinelemişti. Kitlesel etkinliklere  katılım da geçici olarak kısıtlanmıştı.

Japonya'da COVID-19 vakalarının toplam sayısı bugün itibariyle 673 bin 777'ye yükselmiş, ölü sayısı da 11 bin 393'e ulaşmıştı.

Japonya Ulusal Doktorlar Birliği’nden olimpiyatları iptal etme çağrısı

Japonya Ulusal Doktorlar Birliği, hükümete COVID-19 salgını riski  karşısında yaklaşan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı  iptal etme çağrısında bulundu.

COVID-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, dev organizasyona karşı  yeni bir muhalif çıkış da Japonya Ulusal Doktorlar Birliği'nden geldi.

Japonya Sağlık Bakanlığı'nı ziyaret eden birlik üyeleri, Başbakan Yoshihide Suga'ya hitaben yazılan bir çağrı mektubunu hükümete iletti. Seyircisiz gerçekleşse dahi olimpiyatların dünyanın dört bir  tarafından binlerce sporcu, antrenör, yetkili ve gazeteciyi ülkeye  çekeceği için Japonya'daki enfeksiyon riskini artıracağı vurgulanan  mektupta, ayrıca farklı ülkelerden Japonya’ya taşınma ihtimali olan  virüs varyantlarının aşıya dirençli türlerin oluşumuna yol açarak vaka  patlamasına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

"Tutarsız ve sorumsuzca"

Sağlık çalışanlarının salgınla mücadele için fazla mesai yapmak  zorunda kaldığının hatırlatıldığı mektupta, böyle bir ortamda  olimpiyatların gerçekleştirilmesinin ve ön saflardaki sağlık  çalışanlarından oyunlar için gönüllü olmalarının istenmesinin tamamen  tutarsız ve sorumsuzca olduğu kaydedildi. Birlik Sözcüsü Naoto Ueyama  ise gerçekleştirilen basın toplantısında olimpiyatlara katılmayı  planlayan sporcuları için üzgün olduklarını, ancak birilerinin artık  iptal seçeneği hakkında konuşması gerektiğini ifade etti.

Doktorların hükümetin virüsle mücadele konusundaki kararlılığına olan  inancını giderek yitirdiğini belirten Ueyama, görevi halk sağlığını  korumak olan hükümeti gereken önemli kararı vererek oyunları iptal  etmeye çağırdı.

Valilerden muhalefet

Tokyo'nun komşu eyaleti Chiba’nın valisi Toshihito Kumagai de  olimpiyat organizatörlerinin başkent Tokyo ve çevresindeki yaklaşık 30  hastaneyi dev organizasyon için kullanma umuduna değindi. Chiba  eyaletindeki COVID-19 hastaları için değerli yatakları olimpiyat  ekiplerine tahsis etme gibi bir planlarının olmadığını söyleyen Kumagai, organizasyon komitesinden eyaletteki tıbbi kapasiteyi  kullanmaktan kaçınmaları talebinde bulunduğunu açıkladı.

Kumagai'nin yorumunun Ibaraki eyaleti yönetiminin organizasyon  komitesinden gelen benzer bir talebi "Olimpiyatlar koşullar ne olursa  olsun yapılması zorunlu olan bir etkinlik değil" diyerek reddettiğini  açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Yaşanan gelişmeler Tokyo
Olimpiyatları'nın açılışına üç aydan az bir süre kala dev  organizasyonun geleceğini yeniden tartışma konusu yaparken, Japonya  kamuoyunda da salgının gidişatına dair endişeleri artırdı.