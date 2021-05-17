Japonya 3 eyalette daha OHAL ilan edecek

COVID-19 salgını nedeniyle ülkenin Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo eyaletlerinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının kapsamını geçtiğimiz hafta Aichi ve Fukuoka'yı da içine alacak şekilde genişleten Japonya’da hükümetten bugün sürpriz bir OHAL hamlesi daha geldi. OHAL'in sürdüğü 6 eyalete ek olarak, Hokkaido, Okayama ve Hiroshima'nın da pazar günü itibariyle OHAL kapsamına alınacağı açıklandı. Tokyo Olimpiyatları öncesinde enfeksiyonların artış eğilimini sürdürdüğü bir ortamda alınan kararla ilgili konuşan korona virüs ile mücadeleden sorumlu bakan Yasutoshi Nishimura, söz konusu eyaletlerin 31 Mayıs'a dek OHAL kısıtlamalarına tabi olacağını söyledi.

Sürpriz karar

Normal şartlarda Okayama ve Hiroshima'yı, Hokkaido'da halihazırda yürürlükte olan yarı OHAL kapsamına sokmayı planladığı kamuoyuna yansıyan hükümetin son kararı sürpriz olarak karşılanırken, kararın alınmasında COVID-19 konusunda hükümete danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşlerinin etkili olduğu bildirildi. Son gelişme ile birlikte ülkede OHAL uygulanan eyaletlerin sayısı dokuza yükselmiş oldu.

İkinci kez kapsamı genişletildi

Japonya’da hükümet 25 Nisan'da ülkenin salgın başından bu yana hayata geçen 3. OHAL'ini Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da yürürlüğe koymuş, 11 Mayıs'ta sona ermesi öngörülen kararın süresi 31 Mayıs'a dek uzatılarak kapsamına Aichi ve Fukuoka'da eklenmişti. OHAL kararı kapsamında restoran ve benzeri işletmelerden alkol servisini durdurmaları ve çalışma saatlerini kısıtlamaları talep edilirken, alışveriş merkezlerinden de günlük ihtiyaçların satıldığı bölümler dışında geçici olarak kepenk kapatmaları istenmişti. Şirketlere personelini evden çalışmaya teşvik etme çağrısı yapan hükümet, halka yönelik "evde kal" çağrıları da yinelemişti. Kitlesel etkinliklere katılım da geçici olarak kısıtlanmıştı.



Japonya'da COVID-19 vakalarının toplam sayısı bugün itibariyle 673 bin 777'ye yükselmiş, ölü sayısı da 11 bin 393'e ulaşmıştı.

Japonya Ulusal Doktorlar Birliği’nden olimpiyatları iptal etme çağrısı

Japonya Ulusal Doktorlar Birliği, hükümete COVID-19 salgını riski karşısında yaklaşan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı iptal etme çağrısında bulundu.



COVID-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, dev organizasyona karşı yeni bir muhalif çıkış da Japonya Ulusal Doktorlar Birliği'nden geldi.

Japonya Sağlık Bakanlığı'nı ziyaret eden birlik üyeleri, Başbakan Yoshihide Suga'ya hitaben yazılan bir çağrı mektubunu hükümete iletti. Seyircisiz gerçekleşse dahi olimpiyatların dünyanın dört bir tarafından binlerce sporcu, antrenör, yetkili ve gazeteciyi ülkeye çekeceği için Japonya'daki enfeksiyon riskini artıracağı vurgulanan mektupta, ayrıca farklı ülkelerden Japonya’ya taşınma ihtimali olan virüs varyantlarının aşıya dirençli türlerin oluşumuna yol açarak vaka patlamasına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

"Tutarsız ve sorumsuzca"

Sağlık çalışanlarının salgınla mücadele için fazla mesai yapmak zorunda kaldığının hatırlatıldığı mektupta, böyle bir ortamda olimpiyatların gerçekleştirilmesinin ve ön saflardaki sağlık çalışanlarından oyunlar için gönüllü olmalarının istenmesinin tamamen tutarsız ve sorumsuzca olduğu kaydedildi. Birlik Sözcüsü Naoto Ueyama ise gerçekleştirilen basın toplantısında olimpiyatlara katılmayı planlayan sporcuları için üzgün olduklarını, ancak birilerinin artık iptal seçeneği hakkında konuşması gerektiğini ifade etti.



Doktorların hükümetin virüsle mücadele konusundaki kararlılığına olan inancını giderek yitirdiğini belirten Ueyama, görevi halk sağlığını korumak olan hükümeti gereken önemli kararı vererek oyunları iptal etmeye çağırdı.

Valilerden muhalefet

Tokyo'nun komşu eyaleti Chiba’nın valisi Toshihito Kumagai de olimpiyat organizatörlerinin başkent Tokyo ve çevresindeki yaklaşık 30 hastaneyi dev organizasyon için kullanma umuduna değindi. Chiba eyaletindeki COVID-19 hastaları için değerli yatakları olimpiyat ekiplerine tahsis etme gibi bir planlarının olmadığını söyleyen Kumagai, organizasyon komitesinden eyaletteki tıbbi kapasiteyi kullanmaktan kaçınmaları talebinde bulunduğunu açıkladı.



Kumagai'nin yorumunun Ibaraki eyaleti yönetiminin organizasyon komitesinden gelen benzer bir talebi "Olimpiyatlar koşullar ne olursa olsun yapılması zorunlu olan bir etkinlik değil" diyerek reddettiğini açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Yaşanan gelişmeler Tokyo

Olimpiyatları'nın açılışına üç aydan az bir süre kala dev organizasyonun geleceğini yeniden tartışma konusu yaparken, Japonya kamuoyunda da salgının gidişatına dair endişeleri artırdı.