Japonya 4 ülkeden gelen yolculara 3 gün zorunlu karantina şartı getirdi
Japonya, yeni tip COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında İngiltere, Danimarka, Kazakistan ve Tunus çıkışlı yolculara 3 günlük zorunlu karantina uygulayacak.
Japonya'da Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, COVID-19 salgınına karşı ülkeye girişlerde uygulanacak yeni yönetmeliğe değindi.
Kato; İngiltere, Danimarka, Kazakistan ve Tunus çıkışlı tüm yolculara Japonya'ya ulaşmalarıyla birlikte 3 günlük zorunlu karantina uygulanacağını açıkladı.
Cuma günü yürürlüğe girecek yönetmelik kapsamında Hindistan, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladeş ve Maldivler çıkışlı yolcuların karantina süreleri 6 günden 10 güne çıkarılacak.