Japonya 5,4 büyüklüğündeki depremle sallandı
Japonya'nın Hokkaido eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AA
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Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına göre, ülkenin en kuzeyindeki ada eyaleti Hokkaido'nun Hidaka bölgesinde yerel saatle 14.07'de, 130 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
Deprem, ada eyaletindeki Soraçi, Iburi, Tokaçi, Kuşiro bölgeleri ile Aomori eyaletinde hissedildi.
Ajans, 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.
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