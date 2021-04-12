Japonya 65 yaş üstü için aşılama uygulamasını başlattı

Japonya, yaşlı nüfusu için COVID-19 aşılarına başladı, ithal edilen dozların halen yetersiz olması ve düşük kalan aşılama temposunun dördüncü dalgayı durdurma olasılığının düşük olduğu tahmin ediliyor.

65 yaş ve üstü insanlar için aşı uygulamaları, Pfizer'in Avrupa'da üretilen ve geçtiğimiz hafta bölgelere teslim ettiği aşı kullanılarak ülke genelinde yaklaşık 120 tesiste başladı.

Sağlık bakanlığı programına göre, Tokyo'da sadece 2 bin 810 kişinin ilk parti aşı uygulamasına dahil olması beklenirken, çoğu bölge bin veya daha az doz alacak. Japonya’nın, 126 milyon civarı bir yaşlı nüfusa sahip.

Kabine Genel Sekreteri Katsunobu Kato, hükümetin Japonya'nın 65 yaş üstü 36 milyon insanı için haziran ayı sonuna kadar yeterli aşı sağlayabileceği tahminini yineledi.

Kato, "AB'den ithalat sorunsuz giderse, ülkenin tüm yaşlılara uygulanabilecek aşıları dağıtmasının beklendiğini anlıyorum" dedi.

Ayrıca, Tokyo’da mutasyona uğramış varyantların yol açtığı dördüncü dalgayı engellemek adına ve Yaz Olimpiyatları'nın 100 günden biraz daha uzun bir süre sonra planlanan başlamasıyla, bir ay süren yarı acil önlemler dönemine başladı.

Japonya, şubat ortasında başladığında COVID-19 aşılamalarına başlayan son büyük ekonomiler arasındaydı. Aşılardan sorumlu bakan Taro Kono, yerel yönetimlerin hazırlık yapmak için zaman istediklerini söyleyerek düşük tempoyu savundu.

Ulusal yayın kuruluşu NHK Pazar günü Kono, "Yarından sonra, ne kadar aşı dağıtabileceğimizi valiliklere bildireceğiz ve her belediyeye ne kadar ayıracaklarına onlar karar verecek" dedi.

Japonya, yerel düzenleyiciler tarafından onaylanan tek COVID-19 aşısı olarak Pfizer aşısı uyguluyor. Şirketin Avrupa'daki tesislerinden daha fazla sayıda aşı geleceği için mayıs ayında aşılama uygulamasının hızlanması bekleniyor.

Japonya'da, çoğu sağlık çalışanları olmak üzere yaklaşık 1,1 milyon insan, şimdiye kadar Pfizer aşısının iki aşamalı uygulamasından en az ilk dozu aldı.

Başbakan Yoshihide Suga, bu ay Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme öncesinde aşılanan 90 kadar bürokrat arasında yer alıyor.

Doktor ve araştırmacı Haruka Sakamoto'ya göre, genel popülasyon için çekimlerin yaz sonlarına ve hatta kışa kadar mevcut olması muhtemel değil, 30'lu ve 40'lı yaşlarındaki insanlara odaklanmış gibi görünen vakaların yeniden ortaya çıkmasını engellemek için çok geç. Tokyo'daki Keio Üniversitesi.

"Şu anda mevcut olan aşı, salgının dördüncü dalgasını engelleyemez" dedi ve ekledi, "Bence genç nesil, önceki dalgalara kıyasla artık daha fazla etkilenecek."