Japonya alarma geçti! Orman yangınları kontrol altına alınamıyor: 779 hektar yandı

Japonya’nın Ehime ve Okayama eyaletlerinde 23 Mart’ta başlayan orman yangınları dördüncü gününe girerken, alevler henüz kontrol altına alınamadı. Miyazaki’de de yeni bir yangın çıkmasıyla, toplamda 779 hektarlık alanın küle döndüğü bildirildi.

Alevler yayılıyor, tahliye uyarıları yapıldı

Ehime eyaletinin Imabari kentinde başlayan ve hızla yayılan yangın 306 hektarlık alanı etkiledi. Yetkililer, 5 bin 988 kişiye tahliye uyarısı yaparken, 139 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiğini açıkladı.

Yangınla mücadelede yerel ekiplerin yetersiz kalması üzerine Hiroshima, Kagawa, Tokushima, Shiga, Nagano ve Yamaguchi eyaletlerinden destek talep edildi.

Okayama eyaletinin Minami bölgesinde ise alevler 423 hektara yayıldı. Bölgedeki 2 bin 133 kişiye tahliye uyarısı yapılırken, 81 kişi geçici barınaklara yerleştirildi.

Miyazaki’de yeni yangın

Yangın tehlikesine bir eyalet daha eklendi. Miyazaki’nin Kagamisu bölgesinde dün başlayan yangın hızla büyüyerek 50 hektarlık alana yayıldı. Yetkililer, 70 haneye tahliye uyarısı yapıldığını ve şu ana kadar 17 kişinin güvenli bölgelere yönlendirildiğini duyurdu.

Öz Savunma Kuvvetleri müdahale ediyor

Üç eyalette etkisini sürdüren yangınlar nedeniyle Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) bölgeye sevk edilerek söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.