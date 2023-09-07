Japonya, Ay'a iniş aracını uzaya gönderdi
Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) ait "SLIM" Ay'a iniş aracını taşıyan H2A roketi uzaya fırlatıldı.
Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) ait "SLIM" Ay'a iniş aracını taşıyan H2A roketi uzaya fırlatıldı. H2A roketi yerel saatle 08.42'de güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderildi.
Roket bünyesinde, Ay yüzeyine hassas iniş teknolojilerini test etmeyi hedefleyen "SLIM" ile XRISM X-ray astronomik uydusu taşıyor. Mitsubishi Electric üretimi SLIM, 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip ve 700 kilogram ağırlığında.
İniş aracının 3 ila 4 ay içinde Ay'ın yörüngesine girmesi ve 4 ila 6 ay içinde Ay yüzeyine ulaşabilmesi hedefleniyor. Japonya'nın elde edeceği, Ay'a ilişkin gözlem ve veriler, ABD liderliğinde sürdürülen "Artemis" projesinde kullanılacak.