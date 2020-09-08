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Japonya, B. Krallık ile bu hafta bir ticaret anlaşmasına varmak istiyor

Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin Birleşik Krallık ile devam eden ticaret görüşmelerini bu hafta tamamlayarak bir ticaret anlaşması imzalamak istendiği duyuruldu.

Japonya, B. Krallık ile bu hafta bir ticaret anlaşmasına varmak istiyor
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Japon hükümetinden bir yetkili, Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin Birleşik Krallık ile sürdürdüğü ticaret müzakerelerinde bu hafta geniş  kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılmasını istediklerini söyledi.

Yetkili, "Dışişleri Bakanı Motegi liderliğinde bu hafta Birleşik Krallık ile  bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Japonya'daki siyasi durum dikkate  alındığında bu hafta bir anlaşma olmaz ise Japonya ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret anlaşması 2021'in ilk gününde yürürlüğe girmeyebilir" dedi.

Japonya'da 14 Eylül'de yapılacak LDP liderliği seçimi sonrası Bakanlar Kurulu'nda da bir değişiklik yaşanması söz konusu olacak.

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