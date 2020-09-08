Japonya, B. Krallık ile bu hafta bir ticaret anlaşmasına varmak istiyor

08 Eylül 2020

Japon hükümetinden bir yetkili, Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin Birleşik Krallık ile sürdürdüğü ticaret müzakerelerinde bu hafta geniş kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılmasını istediklerini söyledi.

Yetkili, "Dışişleri Bakanı Motegi liderliğinde bu hafta Birleşik Krallık ile bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Japonya'daki siyasi durum dikkate alındığında bu hafta bir anlaşma olmaz ise Japonya ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret anlaşması 2021'in ilk gününde yürürlüğe girmeyebilir" dedi.

Japonya'da 14 Eylül'de yapılacak LDP liderliği seçimi sonrası Bakanlar Kurulu'nda da bir değişiklik yaşanması söz konusu olacak.