'Japonya Başbakanı Abe istifa etti' iddiası

28 Ağustos 2020

Japon medyasında yer alan haberlerde, son dönemde sağlık sorunları nedeniyle çeşitli defalar hastaneye gitmek zorunda kalan Abe'nin istifa etmeye hazırlandığı belirtildi.



Başbakan Abe, Pazartesi sabahı Tokyo Hastanesi'ne gitmişti. Bu, Abe'nin son 1 haftada ikinci kez hastaneyi gidişi olması nedeniyle endişeler ortaya çıkarmıştı.



Abe, hastaneden çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada yaptırdığı tıbbi testler konusunda daha sonra bir açıklama yapmak istediğini söylemişti.



Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, "Abe sonrası hakkında konuşmak için çok erken, hala bir yıldan uzun bir görev dönemi var" açıklaması yapmıştı.