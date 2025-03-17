Japonya Başbakanı Ishiba: Döviz kurlarını manipüle etmiyoruz

Başbakan Ishiba bir parlamento komitesinde yaptığı konuşmada “Döviz kurlarını manipüle etmiyoruz. Yeni zayıflatarak ihracatı daha ucuz hale getirmenin daha iyi olduğuna inanmanın Japonya'nın yapması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Ishiba, bunun yerine, ihracatını güçlendirmek için Japonya'da üretilen ürünlerin kalitesini arttırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Trump Japonya'yı yenin değerini düşürmek ve ABD'li üreticileri dezavantajlı duruma düşürmekle suçladı. Trump ticaret açığını kapatmak için çeşitli gümrük vergisi tehditlerinde bulundu.

Ishiba ve diğer bakanlar bu suçlamayı reddetti. Geçtiğimiz yıllarda Japonya, dolar karşısındaki keskin düşüşleri durdurmak için yen satın alarak döviz piyasalarına müdahale etti.