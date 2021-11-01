Japonya Başbakanı Kishida, parlamento çoğunluğunu korudu

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ekonominin pandeminin yarattığı tahribattan toparlanmasını hızlandırmak için ek bütçe geçirmeye çalışmak da dahil olmak üzere başlıca politika kararları almaya çalışırken, dün gerçekleşen seçimlerde beklenenden daha iyi bir sonuçla karşılaşmasından tam olarak yararlanacağını söyledi.

Japonya'da hisse senetleri, Kishida'nın Liberal Demokrat Partisi'nin dün gerçekleşen seçimlerde parti genel sekreteri Akira Amari'ninki de dahil olmak üzere birçok sandalye kaybetmesine rağmen, parlamento çoğuluğunu korumasının ardından bir ayın zirvine çıktı.

Seçim sonuçları sadece bir aydır iktidarda olan ve politika başarılarını henüz yeterince gösteremeyen Kishida'yı cesaretlendibilir ve gelecek yıl yapılacak parlamentonun üst kanadına yönelik seçimlerden önce başbakanlığa damgasını vurmasına imkan tanıyabilir.

Kishida gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu seçimde önemli olduğunu düşündüğüm bir çoğunluğu kazandık.Hem hükümeti hem de parlamentoyu yönetirken bundan tam olarak yararlanmak istiyorum" dedi.