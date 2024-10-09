Japonya Başbakanı Şigeru ilk siyasi sınavını vermeye hazırlanıyor
Geçen hafta yeni kabinesiyle göreve başlayan Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, 27 Ekim'de yapılacak erken seçim öncesi Temsilciler Meclisi'ni feshetti. Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Şigeru: "Kamuoyundan doğrudan bir yargı almak amacıyla Meclis'i feshetmeye karar verdim" ifadesini kullandı.
Japonya Başbakanı İşiba, ay sonundaki erken genel seçim için Meclis'i feshetme kararı aldı. İşiba, konuya ilişkin açıklamasında, "Japonya'yı ve halkını korumak için hükümeti yönetmeyi sürdürmemiz kritik öneme sahip. Kamuoyundan doğrudan bir yargı almak amacıyla Meclis'i feshetmeye karar verdim" ifadesini kullandı.
Fesih kararı doğrultusunda, erken genel seçimin kampanya süreci 15 Ekim'de başlayacak ve 27 Ekim'de sandığa gidilecek. İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içi siyasi bağış fonu skandalı sonrası önceki Başbakan Kişida Fumio, istifa kararı almıştı. 27 Eylül'de parti içi seçimin ikinci turunda LDP liderliğinde seçilen İşiba, partisinin hakimiyetindeki Mecliste 1 Ekim'de ülkenin 102. başbakanı olmuştu.
Muhalefetten sert eleştiri
Ana muhalefetteki Anayasal Demokratik Parti (CDP) liderliğine yeni seçilen eski Başbakan Noda Yoşihiko, İşiba'nın kararını eleştirdi.
LDP içi siyasi bağış fonu skandalının etkisinin hissedildiğini kaydeden Noda, İşiba'nın, seçmenlerin dikkatini "gizli para" meselesinden uzaklaştırmaya çalıştığını savundu. Noda, görevi 8 gün önce teslim alan İşiba'nın, "balayı döneminde LDP'nin zafer kazanabileceği düşüncesiyle Meclisi erken feshettiğini" öne sürdü.
Son genel seçim tarihi: 31 Ekim 2021
Japonya'da son genel seçim 31 Ekim 2021'de düzenlenmişti. Çoğunluğun 233 sandalyeyle elde edildiği 465 koltuklu Mecliste, iktidardaki LDP 261 sandalye kazanmıştı. 276 sandalyeyle seçime giren LDP, bu seçimde 15 sandalye kaybetmişti. Ana muhalefetteki CDP ise 96 sandalye kazanmıştı. Temsilciler Meclisi milletvekillerinin olağan görev süresinin normal şartlarda Ekim 2025'te sona ermesi gerekiyordu.