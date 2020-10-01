Japonya Başbakanı Suga, bu yıl erken seçim çağrısı yapmayabilir

01 Ekim 2020

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, koronavirüs pandemisinin ekonomiye olan yıkıcı etkisi hâlâ devam ettiği için erken seçim çağrısını muhtemelen bu yıl yapmayabilir.

Japon Yomiuri gazetesinin bazı hükümet ve iktidar partisi vekillerine dayandırdığı habere göre, bu karar Suga'nın koronavirüsün yayılmasını engellemek ve pandeminin ekonomiye olan darbesini hafifletmek için tedbirlere odaklanma niyetini ortaya koyuyor.

Suga'nın iki hafta önce göreve gelmesinden beri kamuoyu anketlerinde kendisine güçlü bir destek verildiği görülüyordu. Suga'nın da bu avantajı kullanmak için yakında erken seçim çağrısı yapacağı yönünde spekülasyonlar yapılıyordu.

Suga, geçen ay Japonya'daki iktidar partisi Liberal Demokratik Parti'nin liderlik yarışını kazanmış ve sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden eski başbakan Shinzo Abe'nin yerine Japonya'nın başbakanı olmuştu.

Kaynak: Reuters