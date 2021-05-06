Japonya COVID-19 tedbirlerini kapsamında OHAL’i uzatmayı değerlendiriyor

Japon medyasında yer alan haberlere göre hükümet halihazırda devam etmekte olan COVID-19 tedbirlerini mayıs ayı sonuna kadar hatta 1 ay daha uzatmayı ele alıyor.



Haberlere göre bununla birlikte bazı bölgelerde olağanüstü hal uygulamasının kaldırılması ile uygulanmakta olan bazı tedbirlerin gevşetilmesi de değerlendirilen konular arasında bulunuyor.

Hindistan'a 50 milyon dolar finansal hibe

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşen Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu, salgınla mücadele kapsamında Hindistan'ın sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla ülkeye 50 milyon dolara kadar finansal hibe verileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan NHK'nin haberine göre Japonya, Hindistan'a solunum cihazları, oksijen yoğunlaştırıcılar dahil çeşitli sağlık ekipmanları da gönderecek.