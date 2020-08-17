Japonya ekonomisinde rekor küçülme

17 Ağustos 2020

Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte koronavirüs salgınının tüketim ve ihracatı vurmasıyla rekor oranda küçüldü. Politikacılar daha büyük önlem paketleri açıklamak için baskı altında kalmaya devam etti.

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olağanüstü hal ilanının ve karantina uygulamalarının ülkenin en büyük ihracat piyasasında tüketim harcamalarını üretimi ve ihracatı azaltması ile Haziran ile başlayan üç aylık süreçte bir önceki çeyreğe göre yıllıklandırılmış bazda yüzde 27.8 daraldı. Bir önceki çeyreğe göre daralma yüzde 7,8 olarak açıklandı.

Pandemiye kadar Japonya ekonomisinin en kötü çeyreklik verisi küresel finansal kriz esnasında 1955 yılında kaydedilmiş ve gayrısafi yurt içi hasıla yüzde 18 daralmıştı. Şu anda ise art arda üç çeyrek kaydedilen daralma ile ekonomi 2011 yılında tsunami ve nükeer felaketten sonraki düzeyine gerileyecek.

Japon ekonomisindeki gerileme nedeniye Başbakan Shinzo Abe'nin 2012 yılı sonunda yürürlüğe alınan teşvik politikası ile edinilen kazanımlar yitirildi.

'Ekonomiyi desteklemek için zamanında ve esnek tedbirler alacağız'



Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Japon hükümetinin koronavirüs salgınının vurduğu ekonomiyi desteklemek için "esnek ve zamanında" tedbirler alacağını söyledi.

Nisan-Haziran döneminde GSYH'nın rekor bir daralma yaşadığının ortaya konduğu verilerin açıklanması sonrası basın toplantısı düzenleyen Nishimura, "Japon ekonomisinin Nisan-Haziran dönemide görülen dipten dönmesi, yurt içi talebin yönlendirdiği toparlanma patikasına dönmesi için elimizden geleni yapmayı umuyoruz" diye konuştu.



Nishimura, tüketim ve ihracatın Haziran ve Temmuz aylarında artmakta olduğunu belirtirken, özel sektöre sübvansiyonlar yolu ile istihdamı destekeyeceklerini, virüsün yayılmasını önlerken ekonomik aktiviteyi artıracak reformları hızlandıracaklarını da vurguladı.