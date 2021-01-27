Japonya gelişigüzel test uygulaması başlatıyor

Japonya hükümeti mart ayında, Tokyo, Osaka gibi COVID-19 vakalarının düşüş trendi göstermediği metropollerde günlük PCR testi uygulaması başlatacak.

Kyodo ajansının haberine göre, sadece semptom gösterenler ve temas haritasında belirenler değil, halk gelişigüzel olarak PCR testlerine tabi tutulacak.

İhale sahibi firmalarca düzenlenecek ve tüm masrafları merkezi hükümetçe karşılanacak testler havalimanları, şehir merkezleri, firma ve üniversitelerde uygulanacak.

Test noktalarında alınan mukus ve salya numuneleri sonuçları hem bireylere gönderilecek ham de anonim istatistikler için arşivlenecek.

Sonuçlar, olası bir vaka patlamasına karşı erken tedbir kapsamında yapay zeka yardımıyla analiz edilecek.