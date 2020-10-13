Japonya gündeminde yeni ekonomik teşvik paketi var
Kriz sürecinde ekonomisi yüzde 28.1 gibi rekor bir oranda daralan Japonya'nın, yeni bir ekonomik teşvik paketi açıklayabileceği belirtildi.
Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, kasım ayında COVID-19 salgınına ilişkin bir dizi yeni önlemlerin hazırlanması yönünde kabineye talimat verecek.
Açıklanması beklenen önlemler arasında olan ekonomik teşvik paketi, süreç içerisinde yüzde 28,1 daralan Japon ekonomisini canlandırmak için sunulan üçüncü paket olacak.
Japon Finans Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Taro Aso, kısa bir süre önce yeni bir ekonomik teşvik paketi açıklamayı planlamadıklarını, acil durum rezervlerini korumayı amaçladıklarını açıklamıştı.