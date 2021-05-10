Japonya, Hindistan'a COVID-19 yardımı yaptı

COVID-19 salgınında ikinci dalganın etkisiyle günlük vaka sayılarında patlama yaşanan Hindistan'a Japonya’dan tıbbi destek geldi. Japonya hükümeti ülkeye 100 adet oksijen konsantratörü gönderdi. Cihazları taşıyan uçağın bugün Tokyo'daki Haneda Havaalanı'ndan Hindistan'a hareket ettiği, söz konusu desteğin Japonya hükümetinin daha önce açıkladığı 50 milyon dolarlık yardım paketinin bir parçası olduğu kaydedildi. Japonya hükümetinin Hindistan'a gönderilen tıbbi ekipmanları yerli üreticilerden temin ettiği bildirildi.

Dev şirketlerden Hindistan seferberliği

Dünya genelinde birçok dev şirket, Hindistan’da yaşanan sağlık kriziyle mücadeleye destek olmak için, tesislerinde kullandıkları oksijen kaynaklarını sağlık sistemine yönelterek gerekirse bant bile durduruyor.

Japon otomobil üreticileri Honda, Suzuki ve Toyota eş zamanlı olarak ülkedeki tesislerini kapatarak otomotiv üretiminde kullanılan oksijen tedariğini medikal ihtiyaca yönlendiriyor.

Tata Steel, medikal oksijen tedariğine destek verirken, Jindal Stainless ve JSW Steel de çelik tesislerinde üretimi oksijen üretmeye ayırıyor.

Amazon oksijen ekipmanının hava taşımacılığına fonlama sağlarken, Google da online ücretsiz reklamlarla STK’lara destek veriyor.

Çinli Xiaomi ise oksijen ekipmanı alımlarına finansman sağlıyor. Zomato lojistik şirketleriyle işbirliğiyle oksijen ekipmanının hastanelere taşınmasına yardımcı olurken, Tata Group oksijen taşınmasında kullanılan dondurucu konteynerler ithal etti.

Spicejet de Hong Kong’dan Delhi’ye bin oksijen konsantratörü taşıdı.