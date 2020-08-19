Japonya ihracatında çift hane düşüşler sürüyor
Pandemi süreciyle birlikte Japonya'nın ihracatında 5 aydır gerçekleşen çift haneli düşüş temmuz ayında da devam etti.
Japonya'nın ihracatında çift haneli düşüş Temmuz ayında da devam etti. Koronavirüs salgınının özellikle ABD'ye araç ihracatını yavaşlattığı ortamda son 5 aydır çift haneli düşüş yaşayan ihracat Temmuz ayında yüzde 19,2 azaldı.
Ekonomistler ise ihracatın yüzde 20,6-21,0 aralığında bir düşüş göstermesini bekliyorlardı.
İhracat, Haziran ayında yüzde 26,2 azalmıştı.
Temmuz ayında Japonya'nın Çin'e ihracatı yüzde 8,2 artarken, ABD'ye ihracat yüzde 19,5 düştü.
ithalat ise Temmuz ayında yüzde 22,3 düştü. Beklentiler yüzde 22,8 düşüş olacağı yönündeydi.
Temmuz ayında Japonya'nın ticaret dengesi 11,6 milyar yen (110,2 milyon dolar) fazla verdi. Beklentiler 77,6 milyar yen açık oluşacağı yönündeydi.