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Japonya, karantina tedbirlerini sıkılaştıracak

Japonya’da hükümet, COVID-19’un yeni mutasyonlarının yayılmasını  önlemek amacıyla İspanya, Finlandiya ve Kanada’nın Ontario eyaletinden  gelen yolculara yönelik karantina tedbirlerini sıkılaştırma kararı  aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dünya genelinde yaklaşık 132 milyon kişiye bulaşarak 2.86 milyonu  aşkın ölüme neden olan COVID-19 salgını ile mücadele sürerken, ülkeler  de virüsün farklı mutasyonlarına karşı yeni tedbirler almaya devam  ediyor. Japonya’da hükümet, COVID-19’un farklı mutasyonlarının  yayılmasını önlemek amacıyla İspanya, Finlandiya ve Kanada’nın Ontario  eyaletinden gelen yolculara yönelik karantina tedbirlerini  sıkılaştırma kararı alındığını açıkladı.

An itibariyle yerleşik  olmayan yabancılara sınırları kapalı olan Japonya’nın, yeni tedbir  kapsamında, söz konusu 3 ülke ve bölgeden gelen kişilerden, hükümet  tarafından belirlenen bir tesiste karantinaya girmeleri ve 3. günün  sonunda yeniden COVID-19 testi yaptırmalarını isteyeceği öğrenildi.

Negatif sonuç veren yolcuların toplu taşıma araçlarını kullanmadan  karantinayı terk edebileceği kaydedilirken, buna rağmen 14 gün boyunca  kendilerini izole etmelerinin talep edileceği ifade edildi.

Mutasyon tedbiri

Hükümet, COVID-19 salgınına karşı daha önce alınan tedbirler  kapsamında ülkeye giriş yapanlara 2 haftalık ev karantinası şartı  uygulamış ancak dünya genelinde artışa geçen mutasyonlu COVID-19  vakaları nedeniyle riskli bölgelerden dönen yolculara yönelik sınır  tedbirlerini sıkılaştırma kararı almıştı. Son olarak 3 ülke ve  bölgenin kapsamına dahil edildiği sıkı karantina tedbirlerinin daha  önce Avusturya, Belçika, Brezilya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, İsrail, İtalya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Nijerya, Pakistan, Polonya,
Filipinler, Slovakya, Güney  Afrika, İsveç, İsviçre, Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden dönenlere uygulanacağı açıklanmıştı.

Japonya’da COVID-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 490  bin 711’e ulaşmış, COVID-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 9 bin 296’ya yükselmişti.