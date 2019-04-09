Japonya Kuzey Kore'ye yaptırımlarını 2 yıl uzattı

09 Nisan 2019

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarının süresini 2 yıl daha uzatma kararı aldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'da kabine, Kuzey Koreli gemilerin ve Kuzey Kore limanlarında duran yabancı gemilerin Japonya limanlarına girişi ile ikili ithalat ve ihracata yasak getiren yaptırımların 2 yıl uzatılmasını onayladı.

Yaptırımları uzatma kararının, Kuzey Kore tarafından kaçırıldığı iddia edilen Japon vatandaşları ile ilgili konunun çözümünün yanı sıra Kuzey Kore'ye, yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması yönündeki baskıyı sürdürmek için alındığı ifade edildi.

Pyongyang'ın 2006'daki füze denemelerinin ardından Japonya, Kuzey Kore'den yapılan ithalata getirilen yasak da dahil olmak üzere tek taraflı yaptırımlar kabul etti.

Tokyo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlara ek olarak, bu tek taraflı yaptırımları birkaç kez genişletti ve uzattı.

Kuzey Kore'den tepki gelmişti

Basında geçen ay, Japonya'nın, Kuzey Kore'ye uygulanan ticaret ambargosunu ve Kuzey Koreli gemilerin Japon limanlarına girişine getirilen yasağı 2 yıl uzatacağı yönünde haberler yer almış ve hükümetin, gelecek günlerde bu konudaki kararı, bir kabine toplantısında oylamasının beklendiği aktarılmıştı.

Kuzey Kore, ülkeye uygulanan tek taraflı yaptırımların süresini uzatma yönünde hamlede bulunduğuna ilişkin haberler nedeniyle Japonya'ya tepki göstermişti.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'da yayımlanan yorum yazısında, Japonya'nın, Kuzey Kore gemilerinin Japon limanlarına girişine getirilen bir yasağı ve ülkeye yönelik ticaret ambargosunu 2 yıl uzatabileceğine dair basında çıkan haberler sert bir dille eleştirilmişti.

Yaptırımları uzatma yönündeki hamlenin, "gerçeğe dair karar almak için temel yetenek seviyesine dahi sahip olmayanların" bir eylemi olduğu yorumu yapılan yazıda, "Japonya, daha fazla yaptırımla yolumuzu engelleyebileceğini düşünüyorsa bu bir aldanmadır." ifadesi kullanılmıştı.

Japonya, BM'ye Kuzey Kore önergesi sunmaktan vazgeçmişti

Japonya hükümeti, 13 Mart'ta, BM İnsan Hakları Konseyine 2007 yılından 2018'e kadar Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ortaklaşa sunduğu Kuzey Kore'ye yönelik bir önergeyi sunmayacağını belirtmişti.

Japonya kabinesinin Başsekreteri Yoshihide Suga, BM'ye, Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerini kınayan bir önerge sunmama yönündeki sonuca, geçen ay sonunda yapılan ikinci ABD-Kuzey Kore zirvesinin sonuçları ile Kuzey Kore tarafından kaçırıldığı iddia edilen Japon vatandaşları ve (Kuzey Kore ile ilgili) diğer konular etrafındaki durumlarla ilgili yapılan kapsamlı incelemenin ardından vardıklarını ifade etmişti.

Japonya'nın, nükleer ve füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yönelik BM Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanması ve ABD dahil uluslararası toplumla çalışma konusundaki duruşunda bir değişiklik olmadığını vurgulayan Suga, Tokyo'nun, Pyongyang'ı ülkedeki insan hakları durumunu iyileştirmeye teşvik etmeye devam edeceğini söylemişti.

Kuzey Kore tarafından kaçırıldığı iddia edilen Japon vatandaşları

Japonya'nın 1970 ve 1980'lerde kaçırıldığını iddia ettiği vatandaşlar, iki ülke ilişkilerini geçmişten bu yana en fazla etkileyen konulardan biri. Japonya, vatandaşlarının Kuzey Kore ajanları tarafından kaçırılarak alıkonulduğuna inanıyor. Pyongyang yönetiminin bu kişileri, Kuzey Koreli istihbaratçılara Japonca öğretmeleri ve casusluk için eğitmeleri için kullandığı iddia ediliyor.

Kuzey Kore, 2002'de başkent Pyongyang'da düzenlenen bir zirve sırasında, 1970’li ve 1980’li yıllarda ülkeye kaçırılan 13 Japon vatandaşının varlığını kabul etmişti. Pyongyang yönetimi, bu kişilerden 5’inin zirvenin ardından evlerine dönmesine izin vermiş, diğer 8 Japon vatandaşının ise öldüğünü ileri sürmüştü. Japonya, söz konusu 8 vatandaşın öldüğüne inanmıyor ve onların da iade edilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA