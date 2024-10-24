Japonya Maliye Bakanı: Yendeki zayıflığı dikkatle izliyoruz

Kato, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hükümet, spekülatif hareketler de dahil olmak üzere döviz piyasasındaki gelişmeleri dikkatle izleyecek ve aciliyet duygusunu daha da arttıracak" dedi.

Japonya Maliye Bakanı, "Döviz kurlarının ekonomik temelleri yansıtacak şekilde istikrarlı bir şekilde hareket etmesi önemli" dedi ve kur seviyeleri ya da müdahaleye ilişkin ayrıntılar hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Yen, dün gece dolar karşısında kısa bir süreliğine 153 eşiğini aşarak yaklaşık üç ayın en zayıf noktasına ulaştı. Dolar, Fed'in faiz indirimlerinin hızının daha önce beklenenden daha yavaş olabileceği yönündeki spekülasyonların etkisiyle yükseldi.

Bu sabah ise USDJPY düne göre yüzde 0,24 kayıpla 152,38 seviyesinden işlem görüyor.