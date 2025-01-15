Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda: Faiz artışı masada

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, ekonomide ve fiyat dinamiklerindeki olumlu gelişmelerin sürmesi durumunda faiz oranlarının artırılacağını ve parasal desteğin seviyesinde düzenlemeye gidileceğini belirtti.

"Para politikası da değişimlere bağlı"

Ueda, bölgesel bankaların yöneticileriyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, faiz oranlarının yükseltilip yükseltilmeyeceği konusunun önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek politika toplantısında ele alınacağını ve bir karar alınacağını ifade etti. Ayrıca, para politikası düzenlemelerinin zamanlamasının, ekonomideki, fiyatlardaki ve finansal koşullardaki gelecekteki değişimlere bağlı olacağını söyledi.

Toplantıda, bölgesel bankaların yöneticileri tarafından ücret artışlarına dair çok sayıda olumlu değerlendirmenin paylaşıldığını da sözlerine ekledi.