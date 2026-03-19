Japonya Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

Japonya Merkez Bankası (BOJ), politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 0,75 seviyesinde sabit bıraktı. Ancak banka, İran kaynaklı jeopolitik gerilimin enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Kurulun büyük çoğunluğu sabit faizi destekledi

Banka tarafından yapılan duyuruya göre, dokuz üyeden oluşan Para Politikası Kurulu’nda sekiz üye faizin değiştirilmemesi yönünde oy verdi.

BOJ açıklamasında, kısa vadede enflasyonun geçici olarak yüzde 2’nin altına gerileyebileceği öngörülürken, Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji fiyatları üzerinden baskı yaratabileceği vurgulandı. Açıklamada bu durum, “ham petrol fiyatlarındaki son artıştan etkilenen yukarı yönlü baskı” ifadesiyle dile getirildi.

Enerji bağımlılığı riskleri artırıyor

Söz konusu karar, Japonya’nın İran merkezli kriz nedeniyle artan enerji maliyetlerini yönetmeye çalıştığı bir süreçte alındı. Enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 95’ini Orta Doğu’dan karşılayan ülke, dışa bağımlılığı nedeniyle fiyat dalgalanmalarına karşı hassas konumda bulunuyor.

Hükümetten fiyat kontrolü ve stok adımı

Bu çerçevede Japonya, petrol arzını desteklemek amacıyla stratejik stoklarını devreye alırken, Sanae Takaichi de akaryakıt fiyatlarının litre başına yaklaşık 170 yen seviyesinde tutulacağını belirtti.