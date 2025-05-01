Japonya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BoJ), iki gün süren para politikası toplantısının ardından politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,5 seviyesinde sabit bıraktı. Karar, Para Politikası Kurulu tarafından oy birliğiyle alındı.

BoJ tarafından yayımlanan “Ekonomik Faaliyet ve Fiyat Görünümü” raporunda, ülke ekonomisinin ılımlı bir büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi. Raporda, temel enflasyonda yaşanacak yavaşlamanın, ekonomik toparlanmayla birlikte orta ve uzun vadede yeniden yükselişe geçeceği öngörüsünde bulunuldu.

Reel sektör güveni olumlu düzeyde kaldı

İhracat ve üretimin, ABD tarifeleri nedeniyle oluşan bazı ön taleplere rağmen genel olarak durağan seyrettiği ifade edilirken, şirket kârlılıklarının artış eğiliminde olduğu ve reel sektör güveninin olumlu düzeyde kaldığı vurgulandı.

Raporda ayrıca, çıktı açığının dalgalı bir seyir izlese de toparlanma eğiliminde olduğu, bu durumun ücretler ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabileceği ifade edildi. İş gücü piyasasındaki koşulların da bu süreci etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Gelecekteki ticaret ve politika adımlarına ilişkin belirsizliklerin yüksek olduğu belirtilen açıklamada, BoJ’un ekonomik ve finansal gelişmeleri yakından takip edeceği vurgulandı. Banka, yüzde 2'lik enflasyon hedefi doğrultusunda, uygun para politikası uygulamalarıyla fiyat istikrarını sürdürülebilir şekilde sağlamayı hedeflediğini yineledi.