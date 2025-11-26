Japonya Merkez Bankası'ndan tahvil portföyünde rekor zarar

Japonya Merkez Bankası (BOJ), mali yılın ilk yarısında Japon devlet tahvili portföyünde şimdiye kadarki en yüksek seviyede gerçekleşmemiş zarar açıkladı. Bankanın verilerine göre Eylül ayı sonunda tamamlanan altı aylık dönemde JGB varlıklarındaki zarar 32,83 trilyon yene ulaştı. Bu rakam, mart sonunda sona eren önceki dönemdeki 28,63 trilyon yenlik zararın da üzerine çıktı.

Uzmanlar kaygıların abartılı olduğu görüşünde

Zararın büyümesi, para politikasının normalleşmesine paralel olarak tahvil getirilerindeki yükselişin etkisini yansıtıyor. Getiriler, Ekim ayında göreve başlayan Başbakan Sanae Takaichi'nin borç dinamiklerini olumsuz etkileyebileceği yönündeki endişelerle artmaya devam ederken, bazı uzmanlar bu kaygıların abartılı olduğu görüşünde. Moody's Analytics'ten Stefan Angrick, hükümetin açıkladığı mali paketin nominal olarak önceki yönetimlerin adımlarını sınırlı ölçüde geçtiğini ve GSYH'nın yaklaşık yüzde 3,3'üne denk geldiğini ifade etti.

Gösterge 10 yıllık JGB getirisi çarşamba günü yüzde 1,800 seviyesine yükseldi; bu oran Eylül sonunda yüzde 1,645 düzeyindeydi. BOJ, tahvilleri vadesine kadar elinde tuttuğunu, bu nedenle gerçekleşmemiş zararların para politikasına doğrudan etki etmediğini vurguladı.

Diğer varlık kalemlerinde artış

Bankanın diğer varlık kalemlerinde ise artış dikkati çekti. BOJ, Eylül sonunda ETF portföyünde 46 trilyon yen ile rekor düzeyde gerçekleşmemiş kazanç bulunduğunu açıkladı. Japon hisse senetleri, güçlü şirket bilançoları ve küresel yapay zekâ rüzgârının desteğiyle yılın ilk yarısında yükseliş gösterdi. Morgan Stanley stratejistleri, Takaichi yönetiminin savunma harcamaları, yerli teknoloji yatırımları ve deregülasyon odaklı politikalarının bu ivmenin sürmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

BOJ, ETF portföyünü uzun yıllara yayılan bir süreçle kademeli olarak azaltmayı planlıyor.