Japonya, Pfizer'dan sipariş ettiği COVID-19 aşılarının yedinci kısmını teslim aldı
ABD merkezli ilaç üreticisi Pfizer'dan sipariş edilen COVID-19 aşılarının yedinci teslimatı Japonya'ya ulaştı.
Kyodo ajansının haberine göre, Pfizer üretimi COVID-19 aşılarının 705 bin dozluk yedinci kısmını taşıyan kargo uçağı, başkent Tokyo'nun doğusundaki Narita Havalimanı'na indi.
Japonya Sağlık Bakanlığının onayını şubat ayında alan Pfizer aşıları, ülkede öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanmasını kapsayacak şekilde eyaletlere dağıtılacak.
Böylelikle Japonya'ya bu ay içerisinde teslimatı tamamlanan Pfizer üretimi toplam aşı dozu miktarı 2,33 milyona ulaştı.
Aşılananları sayısı 780 bini geçti
Japonya Sağlık Bakanlığı verilerine göre 26 Mart itibarıyla ülke geneli 781 bin 665 kişinin ilk doz aşılanması tamamlandı.
Mayıs ayının üçüncü haftasına dek 4,8 milyon sağlık çalışanının, 12 Nisan'dan itibaren ise 65 yaş üstü kişilerin aşılanması hedefleniyor.
Hükümet, BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından toplam 314 milyon doz aşı sipariş edildiğini açıklamıştı.