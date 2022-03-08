Japonya, Rusya'ya yeni yaptırımlar açıkladı

Japonya, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyurdu. 20 Rus ve 12 Belarus vatandaşının daha varlıklarını donduran Japonya, listede hükümete yakın Volga Group, Transneft ve Wagner'in yöneticilerine de yer verdi

Japon hükümeti ayrıca, bugünden geçerli olmak üzere listedeki kişi ve kurumlara ödemeler ve sermaye işlemleri için hükümetin izninin alınması gerektiğini vurguladı.

Japonya ayrıca, Rusya'ya petrol rafineri ekipmanı ihratını da yasakladı. Belarus Savunma Bakanlığı'na, Belarus polisine ihracat yapılması da yasaklar kapsamına alındı.