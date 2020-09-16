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Japonya, seçimlere kadar görev yapacak başbakanını seçti

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Yoşihide Suga, Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.

Japonya, seçimlere kadar görev yapacak başbakanını seçti
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Japonya parlamentosu alt kanadı Temsilciler Meclisinde (Şuugin) düzenlenen oturumda, meclis üyeleri ülkenin yeni başbakanını seçmek üzere bir araya geldi.

Yoşihide Suga, Liberal Demokrat Parti (LDP) hakimiyetindeki 465 koltuklu Şuugiin üyelerinden 314'ünün oyunu alarak, Japonya’nın yeni başbakanı oldu.

Hafta içi yapılan LDP iç seçimlerinde kullanılan 534 oyun 377’siyle Suga, oyların yüzde 70’ini kazanıp LDP lideri olmuştu.

Suga, başbakanlık görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek.

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