Japonya tahvil piyasasında alarm: 40 yıllık getiri yüzde 4'e dayandı

Japonya’nın 40 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi, Başbakan Sanae Takaichi’nin ekonomi politikalarına dair artan kaygılar ve yaklaşan seçim sürecinin etkisiyle yüzde 4 düzeyine yükseldi. Bu seviye, tahvilin 2007’de ilk kez ihraç edilmesinden bu yana görülen en yüksek getiri olurken, ülkede 30 yılı aşkın bir aradan sonra egemen tahvillerde yeniden yüzde 4 eşiğinin aşılması dikkat çekti.

Daha geniş teşvik beklentisi

Piyasalarda oluşan satış baskısının, Takaichi’nin gıda ürünlerinde satış vergisini düşürmeye yönelik planına ilişkin endişelerden kaynaklandığı ifade ediliyor. Yatırımcılar, iktidar partisinin 8 Şubat’ta yapılacak seçimlerden güçlü bir sonuçla çıkması halinde daha geniş kapsamlı mali teşvik adımlarının devreye alınabileceğini fiyatlıyor.

Son veriler, 20 yıl vadeli Japon devlet tahvillerinin getirisinin 9,5 baz puanlık artışla yüzde 3,35’e yükseldiğini gösterdi. Takaichi’nin ekim ayında göreve başlamasından bu yana 20 yıllık tahvil getirileri toplamda 71 baz puan artarken, 30 ve 40 yıllık vadelerdeki artış yaklaşık 60 baz puan seviyesinde gerçekleşti.

Yükselen getiriler yabancı yatırımcıların ilgisini artırırken, yabancıların aylık nakit tahvil işlemlerindeki payının yaklaşık yüzde 65’e ulaştığı belirtiliyor.

Resona Asset Management Baş Fon Yöneticisi Takashi Fujiwara, mevcut tabloyu “alıcının olmadığı ve satışların durmadığı” bir dönem olarak tanımlarken, piyasa uzmanları Japon tahvil piyasasında yaşanan oynaklığın küresel piyasalara yayılabileceği uyarısında bulunuyor.