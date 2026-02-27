Japonya tarihi dipte! Doğumlar 126 yılın en düşük seviyesinde

Japonya'da 2025 yılına ilişkin demografik veriler, doğum sayısındaki gerilemenin sürdüğünü ortaya koydu.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, geçen yıl ülkede 705 bin 809 bebek dünyaya geldi. Bu rakam, resmi kayıtların tutulmaya başlandığı 1899'dan bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Yenidoğan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,1 azaldı. Böylece ülkede doğum sayısı üst üste 10'uncu kez yıllık bazda düşüş göstermiş oldu.

Tarihsel verilere göre Japonya'da doğum sayısı 1949'da 2,69 milyonla zirveye ulaşmış, 1973'te 2,09 milyon, 1983'te ise 1,5 milyon seviyesinde gerçekleşmişti. Doğum sayısı ilk kez 2016 yılında 1 milyonun altına gerilemişti.

Öte yandan Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırma Enstitüsü, “yenidoğan sayısının 2042 yılı öncesinde 710 binin altına düşmeyeceği” tahmininde bulunmuştu. Ancak 2025 verileri, bu öngörünün 17 yıl önce gerçekleştiğini gösterdi.

Aynı dönemde ülkede kaydedilen ölüm sayısı bir önceki yıla kıyasla 13 bin 30 azalarak 1,61 milyon olarak açıklandı. Evlilik sayısı ise 2024'e göre yüzde 1,1 artışla 505 bin 656'ya yükseldi.