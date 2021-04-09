Japonya, Tokyo ve diğer bölgeleri COVID-19 yarı OHAL durumuna dahil edecek

Bir bakan, başkent ve ev sahipliğinden bir aydan kısa bir süre sonra Cuma günü yaptığı açıklamada, Japonya'nın Tokyo'yu yükselen COVID-19 vaka sayılarıyla mücadele etmek için yeni, bir ay süren "yarı olağan üstü hal" durumuna almayı hedeflediğini açıklarken, Yaz Olimpiyatları'nda uygulanacak daha geniş kapsamlı bir olağanüstü hal ise kaldırıldı.

Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, uzmanlarla yaptığı toplantıda 12 Nisan'dan itibaren Tokyo'da barlar ve restoranlar için çalışma saatlerinin azaltılması ve Kyoto ve Okinawa için 24 günlük karantina kısıtlamaları önerdi. Bu da, Japonya'nın 29 Nisan - 5 Mayıs arasındaki yıllık "Altın Hafta" tatil sezonunda kısıtlamalar uygulanacağını gösteriyor.

Japonya COVID-19 salgınında şu ana kadar pek çok Batı ülkesinden çok daha az etkilendi, sağlık bakanlığı verilerine göre bugüne kadar yaklaşık 490 bin vaka ve 9 bin 300 ölüm, ancak yeni bir enfeksiyon dalgasıyla ilgili endişeler, özellikle de Olimpiyatların yaz aylarında ev sahipliği yapmasıyla birlikte hızla artıyor.

Japonya, haftanın başında Osaka ve Hyogo'nun batı bölgeleri ve kuzeydoğudaki Miyagi’de karantina tedbirleri aldı.

Uzmanlarla toplantının başında yaptığı konuşmada, ülkenin COVID-19 ile mücadelesini yürüten Nishimura, "Mutant türü hızla yayılıyor ve biz son derece endişeliyiz" dedi.

Yeni tedbirler, revize edilmiş bir enfeksiyon kontrol yasasına dayanıyor ve Başbakan Yoshihide Suga'nın ocak ayı başlarında ülkenin çoğu için ilan ettiği olağanüstü halden daha dar bir alana uygulanabiliyor.

Kontroller, bölgesel hükümetlerin barlar ve restoranlar gibi işletmelere çalışma saatlerini azaltmaları kısıtlamalara uymayanalara 200 bin yen (1.820 $) para cezasını uygulanmasını kapsıyor.

Üç kentin eklenmesinin, daha sonra yapılacak bir parlamento toplantısından sonra resmileştirilmesi bekleniyor.