Japonya, Tokyo’da OHAL'i kaldırmayı planlıyor
Japonya’nın, Tokyo’da uygulanan OHAL'i 21 Mart’ta kaldırmayı planladığı duyuruldu.
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Japonya hükümeti COVID-19 tedbirleri kapsamında Tokyo’da ilan edilen olağan üstü hali 21 Mart tarihinde kaldırmayı planlıyor.
Japon basınına yansıyan haberlere göre, Başbakan Yoshihide Suga’nın konu ile ilgili bugün alınacak kararı açıklaması bekleniyor.
Suga 5 Mart tarihinde OHALi, ülkede COVID-19 salgınının etkisinin artması üzerine, uzatmış ve mevcut durumun tedbirlerde gevşemeye izin vermediğini açıklamıştı.