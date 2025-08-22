  1. Dünya Gazetesi
Japonya, Türkiye'den İHA almaya hazırlanıyor

Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani'nin Türkiye temasları Japonya'da ses getirdi. Japonya'nın gündeminde Türkiye'den İHA alımının olduğu belirtildi.

Japonya Savunma Bakanı Gen Nakata'nin Türkiye'ye yaptığı ziyaret, Japon basınında geniş yankı buldu. Japon kamu yayıncısı NHK'da yer alan haberde Nakatani'nin Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile yaptığı görüşmeye dikkat çekilerek, "Nakatani, ülkesinin Türkiye'den İHA alma ihtimali üzerine ikili görüşmelere başlayacağını açıkladı" ifadeleri kullanıldı.

TUSAŞ ve Baykar'a ziyaret

Nakatani'nin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Baykar'ı da ziyaret ettiği hatırlatılarak, "Nakatani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya'nın Türkiye'nin insansız hava araçlarına duyduğu ilgiyi muhatapları ile paylaştığını söyledi. Nakatani, işbirliği ihtimalini ele almak üzere çalışma düzeyinde görüşmeler başlatma konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA