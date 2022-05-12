Japonya ve AB'den Hint-Pasifik'te kapsamlı iş birliği

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Tokyo'ya gelen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile "Japonya-AB Zirvesi"nde bir araya geldi.

Zirve sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında bir değerlendirme yapan Kişida, tarafların, ‘Serbest ve Açık Hint-Pasifik’ vizyonunun gerçekleştirilmesi ile ekonomi ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik iş birliğinin yapılmasında anlaştığını söyledi.

Kişida, Ukrayna'da uluslararası düzenin temelini sarsan saldırılara karşı Rusya'ya güçlü yaptırımların uygulanmasında ülkesinin AB ile iş birliğini sürdüreceğini söyledi.

"Avrupa ile Hint-Pasifik güvenliği birbirinden ayrılamaz" diyen Kişida, aynı temel değerleri paylaşan Japonya ile AB'nin statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine karşı çıktıklarını belirtti.

"İş birliği lüks değil hayati"

Michel, demokrasiyi savunan tarafların derin ve dinamik ilişkilere sahip olduğuna dikkati çekerek, "Japonya ve AB, Hint-Pasifik'te en yakın stratejik ortak." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü saldırıların, daha derin iş birliğinin hayati olduğunu ortaya çıkardığını söyleyen Michel, tarafların farklı sahalarda iş birliğini güçlendireceğini söyledi.

"Daha aktif rol"

Von der Leyen, gerginlik tiyatrosu olarak tanımladığı bölgede 27 üyeli AB'nin refahına yönelik hayati önem taşıdığı için daha aktif rol ve daha fazla sorumluluk almak istediğini söyledi.

"Hint-Pasifik gelişen bir bölge, ayrıca bir gerginlik tiyatrosu" diyen von de Leyen, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki gidişat ve Kuzey Kore'nin süren tehditlerini anımsattı.

Görüşmede Tayvan Boğazı'nda istikrarın korunmasının önemini de vurgulayan taraflar, yarı iletkenler dahil tedarik zincirlerinin dayanıklılığının artırılması ve çeşitlendirilmesi ile dijital teknolojilerin geliştirilmesine yönelik fikir birliğine vardı.