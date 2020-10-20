Japonya ve Çin arasında iş seyahatleri yeniden başlayacak
Japonya ve Çin'in karşılıklı iş seyahatlerine başlayacağı duyuruldu.
Kyodo News haberine göre, Japonya ve Çin'in karşılıklı iş seyahatlerini yeniden başlatmak üzere ekim ayı sonuna kadar anlaşacağını açıkladı.
Haberde, yapılacak anlaşmanın COVID-19 krizinden etkilenen ekonomilere destek olması planlandığı belirtildi.
Japonya ve Çin başbakanları, eylül ayında, ülkeler arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliğini geliştirmek istediklerini açıklamışlardı.