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Japonya ve Çin arasında iş seyahatleri yeniden başlayacak

Japonya ve Çin'in karşılıklı iş seyahatlerine başlayacağı duyuruldu.

Japonya ve Çin arasında iş seyahatleri yeniden başlayacak
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Kyodo News haberine göre, Japonya ve Çin'in karşılıklı iş seyahatlerini yeniden başlatmak üzere ekim ayı sonuna kadar anlaşacağını açıkladı.

Haberde, yapılacak anlaşmanın COVID-19 krizinden etkilenen ekonomilere destek olması planlandığı belirtildi.

Japonya ve Çin başbakanları, eylül ayında, ülkeler arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliğini geliştirmek istediklerini açıklamışlardı.

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