Japonya ve Kamboçya savunma işbirliklerini güçlendiriyor

Japonya, Kamboçya ile savunma alanındaki işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştıklarını belirtti.

İki ülke arasındaki savunma işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, Japonya ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) de dahil olmak üzere çok taraflı işbirliğini geliştirme sözü verildiği belirtildi.

Açıklamada, bakanların, Japonya-Kamboçya diplomatik ilişkilerinin geçen yıl 70. yıl dönümünün kutlanması nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerin 'kapsamlı stratejik ortaklığa' yükseltilmiş olmasından duydukları memnuniyeti ifade ettikleri de aktarıldı.