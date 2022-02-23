Japonya ve Kanada Rusya yaptırımlarını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'dan ayrılan iki bölgenin bağımsızlığını tanıma kararına tepkiler devam ediyor.

İngiltere, Avrupa Birliği ve ABD'nin ardından Japonya ve Kanada da Rusya'ya yönelik yaptırımlar açıkladılar.

Başbakan Kishida liderliğinde toplanan kabine, Rus devlet tahvillerinin Japonya'da işlem görmelerinin yasaklanacağını, bazı Rus vatandaşlarına vize sınırlaması getirileceğini ve bazı Rus bankalarının varlıklarının dondurulacağını bildirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyurdu. Alınan karara göre Kanada vatandaşların Ukrayna'dan ayrılan Donetsk ve Luhansk ile her türlü finansal işlemde bulunmaları yasaklandı.