Japonya vergi reformuna gidiyor: Eşik yükseliyor

Japonya'da Başbakan Sanae Takaichi liderliğindeki azınlık hükümeti ile muhalefetteki Halk için Demokratik Parti (DPP) arasında varılan anlaşma doğrultusunda, gelir vergisine ilişkin önemli değişiklikler hayata geçiriliyor. Anlaşma kapsamında vergiden muaf gelir eşiği yükseltilirken, orta gelir grubuna yönelik vergi indirimlerinin kapsamı genişletilecek.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti ile DPP, asgari vergilendirilebilir gelirin 1,6 milyon yen'den 1,78 milyon yen'e (yaklaşık 11.400 dolar) çıkarılması konusunda mutabakata vardı. Söz konusu düzenleme, geçen yıl sınırlı bir gelir grubunu kapsayacak şekilde kısmen uygulanmış ve DPP'nin temel politika hedeflerinden biri olmuştu.

Taraflar ayrıca, yıllık geliri 6,65 milyon yen'e kadar olanlar için vergi kesintilerinin artırılması konusunda da uzlaşmaya vardı. Üzerinde anlaşılan bu adımların, Nisan ayında başlayacak olan yeni mali yıla ilişkin vergi reform paketi içinde yer alması planlanıyor.

"Fiyatlardan zarar görenlere yardımcı olacak"

DPP lideri Yuichiro Tamaki, Takaichi ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenlemelerin vergi mükelleflerinin yaklaşık yüzde 80'ine fayda sağlayacağını ve orta gelir grubunda gelir vergisini 30 bin ila 60 bin yen arasında azaltacağını söyledi. Tamaki, "Bu, yükselen fiyatlardan zarar görenlere yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Tamaki ayrıca, söz konusu eşik artışının bu yıl yapılan önceki düzenlemelerin etkisiyle birlikte toplamda yaklaşık 1,8 trilyon yenlik bir vergi indirimi anlamına geldiğini belirtti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, önümüzdeki mali yıla ilişkin vergi reform çerçevesi, kurumsal yatırımları teşvik etmeye yönelik ek vergi indirimlerini içerirken, artan savunma harcamalarının finansmanı amacıyla 2027'den itibaren gelir vergilerinde artış öngörüyor.

Vergi reform paketinin Cuma günü açıklanmasının ardından, gelecek mali yıla ilişkin taslak bütçenin hazırlanmasına geçilmesi bekleniyor.