Japonya yeni yapay zekâ ve kuantum yatırımlarıyla büyüme hamlesi başlatıyor

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ülkenin güçlü bir ekonomi inşa etmesi için yapay zekâ, yarı iletkenler, gemi inşası ve kuantum teknolojisi gibi stratejik alanlarda kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılacağını açıkladı. Açıklama, Büyüme Stratejisi Karargahı’nın ilk toplantısında yapıldı.

Yeni strateji gelecek yaz açıklanacak

Büyüme Stratejisi Karargahı, Takaichi kabinesinin ekonomik politikalarının koordinasyon merkezi olarak görev yapacak. Hükümet, karargâh aracılığıyla gelecek yaz yeni bir büyüme stratejisi hazırlamayı planlıyor. Başbakan Takaichi toplantıda, hükümetin "sorumlu, proaktif maliye politikası" çerçevesinde stratejik harcamalar yapacağını vurguladı.

Takaichi, vergi oranlarını artırmadan vergi gelirlerini yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, bunun için üretim tabanını güçlendirmeyi, gelir ve kârları artırmayı amaçladıklarını söyledi.

17 stratejik alan belirlendi

Hükümet yetkililerine göre, savunma sanayii, uzay, bilgi ve iletişim ile denizcilik dahil olmak üzere 17 stratejik sektör öncelikli yatırım alanı olarak seçildi. Takaichi, her bir alan için bir bakan atayacağını ve bu bakanların yatırım teşviki, düzenleme reformu ve destekleyici politikalar üzerinde koordineli çalışacağını ifade etti.

Kamu-özel iş birliği ve çok yıllı bütçeler

Japon hükümeti, savunma gibi sektörlerde kamu alımları yoluyla talebi artırmayı, girişimcilik ve insan kaynağı geliştirme alanlarında ise ek destek önlemleri oluşturmayı planlıyor. Her stratejik sektör için "kamu-özel yatırım yol haritaları" hazırlanacak ve bu planlar çok yıllı bütçelere yön verecek.

Ayrıca, uzmanlar ve bakanlardan oluşacak bir büyüme stratejisi paneli kurulacak. Panel, ülkenin uzun vadeli ekonomik büyümesine yön verecek politikaların hazırlanmasında etkin rol üstlenecek.