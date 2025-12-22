Japonya'da 10 yıllık tahvil faizi 26 yılın zirvesinde

Japonya'da devlet tahvili getirilerindeki yükseliş ivmesini korurken, 10 yıllık tahvil faizi 26 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Piyasalardaki bu hareket, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) geçen hafta politika faizini son 30 yılın zirvesine yükseltmesinin ardından, sıkılaşmanın sürebileceği beklentisini güçlendirdi.

10 yıllık Japon devlet tahvili getirisi bugün 8 baz puan artarak yüzde 2,100 seviyesine ulaştı. Böylece faiz, Şubat 1999'dan bu yana görülen en yüksek düzeye çıktı. BOJ, cuma günü politika faizini yüzde 0,5'ten yüzde 0,75'e çıkararak 1995'ten bu yana en yüksek seviyeye taşımıştı.

Analistler, tahvil faizlerindeki yükselişte Japon yeninin son dönemde yaşadığı hızlı değer kaybının etkili olduğuna işaret ediyor. Piyasalarda, zayıflayan yenin BOJ'yi daha kararlı ve hızlı faiz artışlarına yöneltebileceği beklentisi öne çıkıyor.

JPMorgan'dan iki ek artış tahmini

JPMorgan ekonomisti Ayako Fujita, BOJ'nin yenin değer kaybına ilişkin endişeleri azaltmak amacıyla faiz artışlarını sürdürmesini beklediklerini belirtti. JPMorgan, politika faizinin 2026 yılı sonuna kadar yüzde 1,25 seviyesine ulaşması için gelecek yıl nisan ve ekim aylarında iki ek artış öngörüyor.

Tahvil getirilerindeki sert yükselişin küresel piyasalara da yansımaları olabileceği ifade ediliyor. Uzun süredir yatırımcılar, düşük maliyetli yen borçlanmasıyla ABD tahvilleri gibi yüksek getirili varlıklara yönelirken, bazı piyasa aktörleri Japon sigorta şirketleri ve emeklilik fonlarının, yurtiçinde getirilerin cazip hale gelmesiyle ABD ve Avrupa tahvillerine olan ilgisini azaltabileceğinden endişe ediyor.