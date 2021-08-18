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Japonya'da 16 eyalette kısmi olağanüstü hal kararı

Japonya'da COVID-19 salgınına yönelik kısmi olağanüstü halin kapsamı genişletildi. Kısmi olağanüstü hal toplam 16 eyalette yaklaşık 3 hafta sürecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Japonya'da artan yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları sonrası kısmi olağanüstü halin kapsamının genişletildiği belirtildi.

COVID-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği toplantıda, vaka artış trendini düşürmek istediklerini söyledi.

Nişimura Yasutoşi, hükümete bağlı COVID-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi sonrası kısmi olağanüstü halin kapsamının genişletilmesi kararını aldıklarını kaydetti.

Buna göre kısmi olağanüstü hal kapsamına Miyagi, Yamanaşi, Toyama, Gifu, Mie, Okayama, Hiroşima, Kagawa, Ehime ve Kagoşima eklendi.

20 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni karara göre kısmi olağanüstü hal toplam 16 eyalette 12 Eylül'e kadar sürecek.

 

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