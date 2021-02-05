Japonya’da 2020'de suç işleme oranı 75 yılın en düşük düzeyinde

Japonya Ulusal Polis Ajansı’nın (NPA) açıkladığı verilere göre, ülke genelinde işlenen suçlar geçen yıl yüzde17,9 düşüşle 614 bin 303’e geriledi.

Ülkede son 6 yıldır sürekli düşen ülke geneli suç işleme oranı, son 75 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Verilere göre kapkaç dahil sokak suçları önceki yıla göre yüzde 27 azalarak 199 bin 282’ye, cinayetler de yüzde 9,7 azalışla 8 bin 934’e düştü.

Diğer yandan, siber suçlar 2020’de önceki yıla göre yüzde 4,1 artarak 9 bin 911’e çıktı. İnternet yoluyla şüpheli bağlantı teşebbüsleri de yüzde 55 artış gösterdi.

"Evde kal" çağrısının etkisi

Kyodo ajansının haberine göre NPA yetkilisi, "Toplumda yeni normalin yaygınlaşması gibi değişiklikler, gelecekteki suç durumuna etkisini sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.

NPA yetkilisi, buna rağmen kayıtlara geçmeyen istismar, aile içi şiddet ve taciz vakalarının artabileceğini belirtti.

Suç işleme oranının geçen yıl büyük ölçüde düşmesinde COVID-19 salgınında halkın evde daha fazla vakit geçirmesinin etkili olduğu kaydedildi.

İnternet kaynaklı suç işleme oranının yükselmesinde ise aynı dönemde artan evden çalışma ile evde internete bağlı elektronik cihazlarının sayısının giderek çoğalması etken gösterildi.