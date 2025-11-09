Japonya'da 6,7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), yerel saatle 17.03'te gerçekleşen sarsıntının ardından bölge için tsunami uyarısı yaptı. Yetkililer, kıyı kesimlerinde 20 santimetreye ulaşan dalgaların gözlendiğini, ilerleyen saatlerde 1 metre yüksekliğe varabilecek tsunami dalgalarının oluşabileceğini bildirdi.
Açıklamada, Iwate kıyılarında yüksekliği 20 santimetreye ulaşan tsunami dalgalarının gözlendiği, ilerleyen saatlerde 1 metreye kadar yükselme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Yetkililer, olası risklere karşı bölge halkına sahil kesimlerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.
Depremin ardından bölgede artçı sarsıntı ihtimaline karşı önlemler artırıldı.