Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem

Japonya'da merkez üssü Fukushima eyaleti olan 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fukushima ve Miyagi eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı.



Sarsıntı iki dakikadan fazla sürdü. Bölgeden gelen bilgiye göre Tokyo'dan hissedildi. Tokyo'da elektrikler kesildi.

Bölgeyi 2011 yılında büyük bir deprem ve ardından tsunami vurdu. Fukushima nükleer santralinde felaket yaşandı.

Reuters'in haberine göre, depremden sonra bölgede 2 milyondan fazla ev elektriksiz kaldı. Fukushima tesisindeki reaktörlerin durumunu ise kontrol ediliyor.

Yetkililer, Fukushima, Miyagi ve Yamagata vilayetlerinde yaşayanları şoklardan sonra beklemeleri konusunda uyardı.

Fukushima Daichi nükleer santralinden yaşanan radyasyon sızıntısı, Ukrayna'daki Çernobil tesisindeki patlamadan bu yana yaşanan en kötü nükleer felaket olarak kayıtlara geçmişti.