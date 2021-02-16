Japonya'da 7,3'lük depremde 160 kişi yaralandı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde hafta sonu meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası 160 kişi yaralandı, 1700 binada hasar oluştu.

Kyodo ajansının haberine göre, 13 Şubat gecesi Fukuşima açıklarında yerel saatle 23.07'de, 60 kilometre derinlikte kaydedilen 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası 160 kişi yaralandı, can kaybı rapor edilmedi.

Deprem sonrası Fukuşima'da yaklaşık 1400, Miyagi'de 180 olmak üzere ülkenin kuzeydoğusu Tohoku bölgesinde bulunan eyaletlerde toplamda 1700 binada hasar tespit edildi.

Artçılar sürüyor

Dün gece Fukuşima açıklarında yerel saatle 21.29'da 50 kilometre derinlikte 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı verilerine göre 7,3'lük depremden şimdiye kadar 80 civarında artçı deprem oldu.

Artçıların dördü 5 ve üzeri, 26'sı 4 ve üzeri olarak kaydedildi.

Bazı okullarda eğitime ara verildi

Sarsıntının ekseriyetle etkilediği 4 eyaletteki okullarda 324 ayrı noktada hasar tespit edildi.

Duvar, zemin, pencere, su borusu gibi noktalarında görülen hasarlar sonucu 80'den fazla okulda eğitime geçici ara verildi.

Miyagi'nin Şinçi kasabasında tüm evlere, Yamamoto kasabasında 900'den fazla eve su tedariğinin aksaması sonrası Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli afet yardım kapsamında bölgeye sevk edildi.

Kirin ve Asahi firmaları, bira fabrikalarında meydana gelen hasar sonrası üretimi durdurdu.

Seferler aksadı

Deprem sonrası yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle başkent Tokyo'yu bölge geneline bağlayan tren seferleri aksadı.

Fukuşima ile Miyagi’de elektrik direkleri ile hızlı tren geçişlerini sağlayan köprülerin depremde hasar görmesi nedeniyle Tohoku Şinkansen tren hattındaki bazı seferleri durdu.

Doğu Japonya Demiryolları (JR East) Tohoku Şinkansen hattının 10 gün içerisinde tam olarak normale dönmesinin beklendiğini duyurdu.

JR East, bünyesindeki Akita ve Yamagata Şinkansen hatlarının sefer sayılarını düşürdü.

Japonya Havayolları (JAL) ile All Nippon Airways (ANA) Tokyo’nun Haneda ile Osaka'daki İtami havalimanlarından Tohoku bölge eyaletlerine seferlerini artıracağını açıkladı.

Miyagi merkezli otobüs işletmecilerinden JR Tohoku firması da Tokyo ile Fukuşima ve Sendai istasyonları arasında sefer sayılarını artırdığını bildirdi.

Toprak kayması uyarısı

JMA bölgede sağanak beklendiğini açıkladı ve olası toprak kaymalarına karşı uyarıda bulundu.

Öte yandan kuzeybatıda Japon Denizine kıyı eyaletlerde ise yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.