Japonya'da acil durum! Sel nedeniyle 50 bin kişi için tahliye edilecek

Japonya'da sel tehdidi nedeniyle yaklaşık 50 bin kişi için tahliye emri verildi.Ülkenin Meteoroloji Ajansı (JMA), bazı bölgeler için şiddetli yağmura ilişkin "en yüksek seviyede acil durum" uyarısında bulundu.

BBC'nin haberine göre, ülkenin ortasındaki dört şehirde beklenen sellerin insan hayatını ciddi şekilde etkileyeceği yönündeki tahminler karar vericileri önlem almaya itti.

Meteoroloji uzmanlarının büyük seller beklediği Noto Yarımadası'ndaki Vacima şehrinde yaklaşık 18 bin, Suzu'da ise 12 bin kişinin tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, İşikava eyaletinin kuzeyindeki Niigata ve Yamagata vilayetlerinde yaşayan 16 bin kişi için de tahliye emri yayımlandı.