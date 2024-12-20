Japonya'da çekirdek enflasyon yedi ayın zirvesinde

Japonya Merkez Bankası (BOJ) tarafından yakından da izlenen taze gıda ve enerji fiyatlarını hariç enflasyon Kasım ayında, Ekim ayındaki yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e yükseldi.

Sadece kaze gıda fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon oranı, Ekim ayında görülen yüzde 2,3'ten Kasımda yüzde 2,7'ye yükseldi ve ekonomistlerin yüzde 2,6'lık tahminini aştı.

Manşet enflasyon da yükselişte

Japonya'da manşet enflasyon da Kasım ayında Ekim ayındaki yüzde 2,3'ten yüzde 2,9'a yükselerek Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

State Street Global Advisors kıdemli sabit gelir stratejisti Masahiko Loo, enflasyon verisi için "düşündüğümüzle oldukça uyumlu" değerlendirmesini yaptı. BOJ'un ülkenin enflasyon ve büyüme rakamları konusunda "süper iyimser" olduğunu, ancak Ueda'nın muhtemelen dış belirsizliklere, özellikle yeni Donald Trump yönetiminin etkisine odaklandığını sözlerine ekledi.

Loo, yenin dolar karşısında 160 seviyesine doğru "sürüklenmesiyle" Japonya Maliye Bakanlığı'nın piyasaya uyarılarda bulunmaya çalışabileceğini ya da bunun başarısız olması durumunda, yeni desteklemek amacıyla Ocak ayında faiz artırımına zorlayabileceğini de açıkladı.