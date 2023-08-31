Japonya'da 'Çin ve Kuzey Kore korkusu' savunma bütçesinde rekor getirdi

Japonya Savunma Bakanlığı'nın bu teklifinde Çin ve Kuzey Kore'nin son dönemdeki aktiviteleri etkili oldu. Çin ve Kuzey Kore, gelecek dört yılda savunma harcamalarını artırmayı planlıyor.

Japonya ve Çin ilişkileri son zamanlarda Japonya'nın Fukushima nükleer santralindeki arıtılmış radyoaktif suyu denize dökeceğini açıklamasıyla kötüleşti. Çin, bu kararı kınarken, Japonya'dan deniz ürünleri ithalatını yasakladı.

Maliye Bakanlığı'na gönderilen teklif geçen yılın bütçesi olan 6.8 trilyon yenin neredeyse 1 trilyon üzerinde. Eğer onaylanırsa, daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde üst üste ikinci yılda da bütçe yaklaşık bir trilyon yen artmış olacak.